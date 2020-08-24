В июне на Алтае ставка по ипотеке достигла исторического минимума

Серьезный стимул оказывают льготные программы: ипотека под 6,5% годовых и «Сельская ипотека» Фото: Олег УКЛАДОВ

За полгода жителям Алтайского края банки выдали 10,5 тыс. ипотечных кредитов (ИЖК) на сумму 17,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост по количеству составил около 12%, а по объему почти 20%.

По данным опросов, банки, зарегистрированные в крае, отметили, что спрос на ипотеку во втором квартале замедлился. При этом только треть банков, участвующих в мониторинге, повысили в этот период требования к заемщикам. Снижение ключевой ставки Банком России и действие ряда госпрограмм позволили поддержать ипотечный рынок. В июне было выдано 2,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 3,8 млрд рублей - это максимальный показатель первого полугодия года.

«Банки снизили ставки как по гражданской, так и по военной ипотеке. Серьезный стимул оказывают льготные программы: ипотека под 6,5% годовых и «Сельская ипотека», позволяющая оформить кредит на покупку или строительство жилья в сельской местности региона по ставке от 2,7% до 3% годовых», отметил заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Андрей Антипов.

В июне средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Алтайском крае составила 7,5% годовых, достигнув исторического минимума. В январе она была 9,05%. Качество кредитного портфеля остается одним из лучших среди регионов Сибири. Доля задолженности по ИЖК в крае, которая обслуживается не вовремя, составляет 0,7% от общей ипотечной задолженности.

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