В Алтайском крае начали прививать людей от гриппа

В регион уже завезли более 500 тысяч доз Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае началась прививочная кампания. Вакцину поставили уже больше тысячи человек. Как отмечает главный эпидемиолог края Ирина Переладова, прививки ставят по записи, чтобы не было скоплений людей в связи с коронавирусом.

- В крае сформировано 200 выездных бригад, которые уже готовы к работе, - говорит специалист.

В регион уже завезли более 500 тысяч доз, это больше половины нужного объема. Вакцину «Совигрипп» распределяют по медицинским организациям региона, уже привито более тысячи человек. Также в край поступила первая партия детской вакцины - 43% от плана.

- В этом году прививочную кампанию против гриппа необходимо провести в максимально короткие сроки, потому что осенью возможна вакцинация против коронавируса, - сообщает официальный сайт региона.