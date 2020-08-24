Сейчас дело направлено в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Начальника-лесничего и замминистра отправили под суд на Алтае за превышение должностных полномочий.

Напомним, 22 июня сотрудники ФСБ и Следкома нагрянули в управлении лесами с обысками. Дело касалось незаконных рубок в защитных лесах.

- В 2016 году к начальнику-лесничему обратился предприниматель с просьбой организовать рубки лесных насаждений на территории Белокурихинского участкового лесничества в Смоленском районе для последующего устройства горнолыжной трассы. О данной просьбе должностное лицо сообщил своему непосредственному руководителю - заместителю министра природных ресурсов и экологии региона, пишет региональный Следком.

Чиновники распорядились провести рубки в защитных лесах якобы для прокладки противопожарного разрыва. В результате лесному фонду был причинен ущерб в размере более 950 тыс. рублей.

Сейчас дело направлено в суд.