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Общество

Опекуншу из Залесова осудили на 4,5 года за истязание детей

Она систематически избивала детей
Иван ОлексюкИван ОлексюкИванОлексюк
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Следователями доказано 30 эпизодов насилия.

Следователями доказано 30 эпизодов насилия.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский суд приговорил 43-летнюю опекуншу из Залесова к четырем года и шести месяцам лишения свободы условно за истязание детей (117 УК РФ) и ненадлежащие воспитание несовершеннолетних (156 УК РФ).

По данным регионального следственного комитета, приемная мать систематически избивала девочку и ее брата, которым на момент начала совершения преступления было меньше десяти лет.

- Женщина избивала их, в том числе ремнем, электрическими шнурами и другими предметами. Следователями доказано 30 эпизодов насилия над детьми по малозначительным поводам – за неудовлетворительные оценки, плохую уборку дома, неприготовление пищи и многое другое, - пишет ведомство.

Кроме того возбуждено уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики. Свою вину опекун не признавала, воспользовавшись 51 статьей конституции РФ.