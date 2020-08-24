Опекуншу из Залесова осудили на 4,5 года за истязание детей

Следователями доказано 30 эпизодов насилия. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский суд приговорил 43-летнюю опекуншу из Залесова к четырем года и шести месяцам лишения свободы условно за истязание детей (117 УК РФ) и ненадлежащие воспитание несовершеннолетних (156 УК РФ).

По данным регионального следственного комитета, приемная мать систематически избивала девочку и ее брата, которым на момент начала совершения преступления было меньше десяти лет.

- Женщина избивала их, в том числе ремнем, электрическими шнурами и другими предметами. Следователями доказано 30 эпизодов насилия над детьми по малозначительным поводам – за неудовлетворительные оценки, плохую уборку дома, неприготовление пищи и многое другое, - пишет ведомство.

Кроме того возбуждено уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики. Свою вину опекун не признавала, воспользовавшись 51 статьей конституции РФ.