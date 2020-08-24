Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 24 августа 2020 года: 306

Данные по коронавирусу по состоянию на 24 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Общее число умерших от коронавируса в Алтайском крае по состоянию на 24 августа 2020 года составило 306 человек. Трое из них умерли за минувшие сутки.

Медики разделяют статистику: непосредственно от коронавирусной инфекции скончалось 113 человек, остальные случае связаны с хроническими заболеваниями и прочими причинами. Пять случаев пока не отнесены ни к одной из этих категорий – они находятся на экспертизе.

За минувшие сутки выявлено 65 новых случаев, примерно половина из них приходится на Барнаул, остальные на Бийск, Рубцовск, Камень-на-Оби и районы.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 11 251 человек, в том числе 950 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 174 случая – завозные; 5 773 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 11 251 заболевшего короновирусная инфекция выявлена: 3 023 – у больных внебольничной пневмонией, 3 509 – у заболевших ОРВИ, в 4 719 случаях – бессимптомное течение, - сообщает оперативный штаб.