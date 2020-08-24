300 млн рублей потратят на ремонт дороги в Камне-на-Оби

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В Камне-на-Оби отремонтируют почти 10 километров дороги за 300 млн рублей. Речь идет о транзитной дороге, которую недавно перевели в региональную собственность. Это позволит «разгрузить» местный бюджет, а также увеличить объем финансирования на ремонт и содержание.

- На трассе будет отремонтировано 59 перекрёстков и примыканий, обустроено 26 автобусных павильонов с заездными карманами, смонтировано 23 водопропускных трубы, 7,7 км тротуаров вдоль, а также на всем протяжении участка ремонта будет установлено освещение, - сообщается на сайте «Алтайавтодора».

Ремонт будут проводить с применением технологии холодного ресайклинга. Это позволит укрепить основание, чтобы большегрузы не разбивали трассу.

Кроме того, в текущем году будет продолжен ремонт улицы Пушкина, от ул. Колесникова до ул. Первомайская, а также ул. Северная от ул. Кирова до ул. Некрасова. На других улицах работы будут проводиться в рамках средств, выделенных на содержание. Общий дорожный фонд Каменского района в текущем году составит 38,7 млн рублей, – сообщают дорожники.