В алтайской деревне засняли скопление мотыльков. Бабочки слетелись на свет фонаря. Видео сделано ночью 22 августа и опубликовано в сообществе «Барнаул22».

- Вот такие монстры у нас в Кулунде. Они могут нас съесть? - шутит автор видео.

- В 80-х помню такое в Троицком районе было. Посёлок Многоозёрный. Все этой молью облеплено было, - вспоминает житель Вадим Точёный.

Как пишет паблик, в соседней Республике Алтай энергетикам даже пришлось отключать ночное уличное освещение из-за бабочек, которые летят на свет, облепляют плафоны и виснут на проводах.

- Мы в Горном попадали под облако розовых мотыльков. Знаете какая красотища, не описать! - пишет Мария Федяева.

- Интересно, когда в Алтайском крае перестанут удивляться простым вещам? Или эволюция развернулась, и мы скоро начнем молиться Перуну во время грозы? – скептично комментирует подписчик сообщества Юрий Куртаков.