19 моржей были замечены в Оби в Барнауле

Моржи в Оби

Алтайские моржи во главе со своим лидером Александром Зеленецким переплыли Обь в Барнауле. Акцию провели 22 августа в районе Речного вокзала.

Заметить пловцов можно было по российскому флагу, который они взяли с собой. Дистанция для неугомонных Белых медведей составила 1250 метров. Они стартовали в 12.45 с новой набережной Речного вокзала, пишет Толк.

Любителей закаливания не первый раз устраивают мероприятия к праздникам, один из самых необычных - уже традиционный номер "Банька". Когда в мороз люди в купальниках обливаются холодной водой и при этом стегают друг друга березовым веником. Все это происходит под одноименную песню Евдокимова. В заплыве принимали участие 19 пловцов, среди них семь женщин. В центре группы пловцы держали российский флаг. За безопасностью заплывали следили два экипажа Центра ГИМС России по Алтайскому краю.