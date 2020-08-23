Скриншот публикации Фото: со страницы vk.com/barneos22

Туристы пожаловались на горы мусора в Чарышском районе в районе села Сентелек. По их словам, отходами завалены красивейшие места.

- Выезжая за деревню, десять минут катились по дороге вдоль мусора, как я понимаю, несанкционированно вывозимого всей деревней. Видны следы трактора, который, видимо, катается и размазывает эту вонь по огромной территории, - пишет Елена Александрова в группе «Барнаул22».

Женщина уверяет, что еще четыре года назад здесь было чисто. Женщина недоумевает, почему местные власти ничего не делают, чтобы спасти экологию района.

- А рядом река и страшно подумать, что будет при ее разливе весной. Тут же мирные коровы, снующие и что-то жующие среди мусорных куч, - жалуется подписчица паблика.