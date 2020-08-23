Почти 9,5 тысяч лент триколора и воздушных шаров раздали в Барнауле

День государственного флага отметили в Барнауле. Волонтеры раздали почти 9,5 тысяч лент триколора и воздушных шаров.

Акции проходили на площадях у торговых центров «Россия», «Первомайский», «Бум» и «Огни», кинотеатра «Мир», Дворца зрелищ и спорта, адмирала Кузнецова и парка «Лесная сказка» и прочих общественных местах, сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии также приводят информационную справку:

- Официально цвета флага узаконил Пётр I указом 1705 года «О флагах на торговых и речных судах». Первое же упоминание триколора в отечественной историографии относится к 1669 году, когда на Оке, в дворцовом селе Дединово, на воду спустили первый русский военный корабль «Орел», мачты которого украшали бело-сине-красные полотнища. В 1696 году, после взятия Азовской крепости, трехполосный флаг развевался во время торжественного вступления войск в Москву, - говорится на сайте.