Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 23 августа 2020 года: 303

Новости о коронавирусе на 23 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших пациентов в Алтайском крае, у которых был диагностирован коронавирус, по состоянию на 23 августа 2020 года, составило 303 человека.

За минувшие сутки скончались двое, один из этих случаев прямо связан с ковидом, второй - с иными причинами смерти. Под этим понимают всевозможные осложнения и хронические заболевания, которые обострились при протекания коронавируса.

Из общего числа погибших, непосредственно с коронавирусом связывают 113 человек, пять случаев сейчас находятся на экспертизе.

По данным оперативного штаба, в тяжелом состоянии сейчас 117 пациентов, на аппарате ИВЛ – 32. За минувший сутки был выявлен еще 71 случай инфицирования. Большиснтво заболевших – 49 – приходятся на Барнаул.

Общее число заболевших по состоянию на 23 августа 2020 года в Алтайском крае составило 11 186 человек, в том числе 949 детей до 17 лет включительно.