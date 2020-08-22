Пьяный барнаулец зарезал приятеля

Мужчина дважды ударил знакомого ножом в шею. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ночью 20 августа во время конфликта мужчина насмерть зарезал знакомого, сообщает сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Все произошло в районе ВРЗ. Приятели, одному из которых 25, а другому 45 лет, выпивали и поссорились. В итоге старший товарищ дважды ударил знакомого ножом в шею. Молодой человек скончался.

Полицейские задержали барнаульца и возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Напомним, ранее мы сообщили, что 20 августа в Барнауле во время конфликта выстрелили в живот 25-летнему мужчине из травматического пистолета «Оса». Сейчас полиция выясняет подробности происшествия.

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