Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 22 августа 2020 года составило 301

В палате. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 22 августа скончался 301 человек с коронавирусом, в том числе 112 случаев от COVID-19, 184 – иные причины смерти, пять случаев находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за сутки умерли пять человек с коронавирусом. Все они скончались по иным причинам смерти, а не от COVID-19.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 11115, в том числе 949 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 173 – завозные, 5524 – по контакту с ранее заболевшими. Из 11115 заболевших короновирусная инфекция выявлена: 2 932 – у больных внебольничной пневмонией, 3 478 – у заболевших ОРВИ, в 4 705 случаях – бессимптомное течение.

Отметим, что выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 9668, за сутки из больниц края выписали 166 пациентов.

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