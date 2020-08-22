Барнаульца осудили за содержание наркопритона

Полиция. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле после вмешательства прокуратуры мужчину осудили за то, что в его квартире был наркопритон.

Как рассказал “Комсомольской Правде - Барнаул” помощник прокурора Железнодорожного района Евгений Березко, в отделе полиции было зарегистрировано сообщение об изготовлении и употреблении наркотических веществ в одной из квартир.

Однако по результатам предварительной проверки вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях хозяина квартиры состава преступления.

– Данное постановление прокуратурой района отменено как незаконное и необоснованное, результатом дополнительной проверки явилось возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей уголовную ответственность за организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, – отмечают в ведомстве.

Во время расследования и судебного разбирательства хозяин квартиры полностью признал вину. Его приговорили к 1 году 4 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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