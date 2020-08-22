На покупку школьных автобусов в Алтайском крае выделили 50 млн рублей

В минобрнауки края, уточнили, что уже приобрели 13 автобусов ПАЗ и семь автобусов ГАЗ. Фото: pixabay.com

В Алтайском крае постепенно меняют школьные автобусы. В рамках госпрограммы на эти цели из краевого бюджета уже выделили 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В минобрнауки края уточнили, что уже приобрели 13 автобусов ПАЗ и семь автобусов ГАЗ. Два из них направили в Алейский и Завьяловский районы.

– Для нас это очень радостное событие. Автобус будет доставлять учащихся на спортивные соревнования, олимпиады, конкурсы», - сказала директор Глубоковской школы Завьяловского района Инна Шнель. Это образовательное учреждение уже получило новый транспорт.

Отметим, что современные автобусы заменят на школьных маршрутах транспорт с предельным сроком эксплуатации.

Напомним, ранее мы сообщали, что 21 августа во время рабочей поездки губернатор Виктор Томенко посетил строящуюся Усть-Волчихинскую среднюю школу на 140 учащихся. Там также обсудили создание кванториума.

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