Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 22 августа 2020 года составило 9668

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 22 августа 2020 года увеличилось еще на 166 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 22 августа 2020 года увеличилось еще на 166 человек и составило 9668.

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 73 и составило 11115. В настоящее время в регионе тяжелобольных пациентов – 108, на аппарате ИВЛ – 27.

Напомним, новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах: Барнаул – 45, Заринск – 4, Новоалтайск, Первомайский и Тальменский районы – по 3 случая, Рубцовск, Кулундинский, Панкрушихинский и Родинский районы – по 2 случая, Бийск, Яровое, Солонешенский, Хабарский, Зональный, Курьинский и Мамонтовский районы – по одному случаю.

Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение –1147 человек, из них в госпиталях находятся 702 пациента, амбулаторное лечение получают 445 человек.

Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2393 пациента. Всего в крае на COVID-19 за время пандемии обследовали более 363 тыс.человек.

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