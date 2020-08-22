В Барнауле гостья украла дорогой фотоаппарат

Женщина нуждалась в деньгах и решила украсть фотоаппарат, а потом сдать его в ломбард. Фото: pixabay.com

Жительница Барнаула была в гостях и заметила в комнате фотоаппарат. Женщина решила украсть его, чтобы сдать в ломбард.

Как рассказала «Комсомольской правде - Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Ирина Черкасова, хозяйка фотоаппарата уехала к родителям в деревню и попросила соседку поливать цветы в комнате.

В один из дней женщина попросилась на пару дней переночевать в комнате потерпевшей, потому что у нее потравили тараканов. Не спрашивая согласия, она позвала в чужую комнату свою знакомую.

Переночевав, гостья также воспользовалась чужой косметичкой. Доставая ее из комода она заметила фотоаппарат Canon. Женщина нуждалась в деньгах и решила украсть фотоаппарат, а потом сдать его в ломбард.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Во время судебного заседания женщина вину признала и примирилась с потерпевшей. Фотоаппарат вернули, уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.

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