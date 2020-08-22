Главврачом краевой больницы скорой медпомощи стал Андрей Макин

Андрей Макин. Фото: минздрав Алтайского края.

На должность главного врача Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи назначили Андрея Макина, пишет пресс-служба минздрава региона.

21 августа нового главврача коллективу медучреждения представил заместитель министра здравоохранения Алтайского края Владимир Лещенко.

Андрей Макин имеет высшее образование по специальности «Лечебное дело». С 2015 по 2018 год работал в должности главного врача БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница», с 2018 по 2019 год – в должности министра здравоохранения Республики Алтай. С 18 мая 2020 года по настоящее время был главврачом Городской больницы № 1 Рубцовска.

Напомним, ранее главным врачом БСМП Алтайского края был Владислав Бомбизо, который покинул должность по собственному желанию. Он руководил учреждением с 2011 года. Сейчас Бомбизо продолжит работу в качестве главного хирурга Алтайского края.

– Нам нельзя терять его опыт и профессионализм. Он очень много сделал для хирургической службы региона, для ее становления и развития, для выстраивания крепкой связи между медучреждениями разных уровней, – сказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уволился главврач краевой больницы скорой медпомощи Владислав Бомбизо

Он написал заявление по собственному желанию (подробнее)