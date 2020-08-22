Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 августа 2020 года составило 11115

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 августа 2020 года выросло на 73 человека и составило 11115 случаев инфицирования Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 августа 2020 года выросло на 73 человека и составило 11115 случаев инфицирования, в том числе 949 детей до 17 лет включительно, сообщает оперативный штаб региона.

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах: Барнаул – 45, Заринск – 4, Новоалтайск, Первомайский и Тальменский районы – по 3 случая, Рубцовск, Кулундинский, Панкрушихинский и Родинский районы – по 2 случая, Бийск, Яровое, Солонешенский, Хабарский, Зональный, Курьинский и Мамонтовский районы – по одному случаю.

Из общего числа заболевших 173 случая – завозные, 5524 – по контакту с ранее заболевшими. Из 11115 заболевших короновирусная инфекция выявлена: 2 932 – у больных внебольничной пневмонией, 3478 – у заболевших ОРВИ, в 4705 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 363 тыс. человек, за сутки – 3440.

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