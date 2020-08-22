В одной из школ Алтайского края появится кванториум за 4 млн рублей

Строящаяся Усть-Волчихинская средняя школа. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

21 августа во время рабочей поездки губернатор Виктор Томенко посетил строящуюся Усть-Волчихинскую среднюю школу на 140 учащихся. Там также обсудили создание кванториума, пишет пресс-служба правительства региона.

Строительство школы в Волчихинском районе подходит к концу, стоимость работ превысила 226 млн рублей.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко предложил губернатору организовать в Усть-Волчихе центр «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование». Это кванториум, оснащенный необходимым учебно-лабораторным оборудованием. Он позволит ученикам заниматься проектно-исследовательской деятельностью на базе школы, а также получать дополнительное образование в рамках учебной программы

– Задача центра – создать в каждой сельской школе мини-технопарк, где можно заниматься не только дополнительным образованием, но и изучать такие предметы, как математика, информатика, технология, химия, биология, физика, – сообщил Максим Костенко.

Виктор Томенко одобрил предложение и поручил минобрнауки края провести необходимую работу для создания центра «Точка роста». На эти цели выделят около четырех миллионов рублей.

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