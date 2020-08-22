Сотрудник барнаульского автосервиса угнал автомобиль клиентки и попал в ДТП

Полицейские выяснили, что 32-летний мужчина решил прокатиться на чужой машине Фото: pixabay.com

В Барнауле полицейские задержали 32-летнего работника автосервиса,которого подозревают в угоне автомобиля клиентки, пишет краевое управление МВД.

В полицию обратилась 30-летняя жительница краевой столицы. Владелица автомобиля Nissan Primera рассказала, что оставила машину в автомастерской, отдала ключи работнику. Однако спустя время вернувшись за машиной, не обнаружила ни сотрудника, ни своей иномарки.

Полицейские выяснили, что 32-летний мужчина решил прокатиться на чужой машине. На Павловском тракте он попал в ДТП, на месте которого его и задержали правоохранители.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Напомним, ранее, что мы писали что в Алтайском крае полицейские задержали другого мужчину, который также попал в аварию на угнанном автомобиле.

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