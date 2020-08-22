На выходных в Алтайском крае будет дождливо и прохладно

Пройдут дожди и грозы. Фото: Олег УКЛАДОВ

22 августа в Алтайском крае будет холодно и дождливо. Как сообщает региональный Гидрометцентр, по северу региона пройдут кратковременные дожди, грозы, не исключен град. Ветер будет южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +20, +25 градусов.

23 августа на большей территории края пройдут дожди и грозы, возможен град. Температура воздуха не изменится. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле погода будет примерно такая же. В краевой столице возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. В дневное время температура воздуха составить +20, +22 градусов.

23 августа в Барнауле сохранится такая же прежняя температура воздуха. В дневные часы синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу.

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