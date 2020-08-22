Ни отдыха, ни денег: бийчанку обманули на 75 тысяч рублей при покупке авиабилетов

Полет в Испанию должен был обойтись в 75 тыс.рублей, это предложение женщина посчитала выгодным. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Бийска хотела купить билеты через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла крупную сумму, сообщает краевое управление МЧС.

Женщина планировала провести отпуск на курорте. Она нашла сайт по продаже авиабилетов и оставила заявку. Вскоре бийчанка получила сообщение от менеджера. Полет в Испанию должен был обойтись в 75 тыс.рублей, это предложение женщина посчитала выгодным. Она согласилась на все условия, а затем перевела деньги.

Женщина не получила кода подтверждения от авиакомпании о купленных билетах и поняла, что ее обманули. Бийчанка обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности мошенников. Известно, что номер, с которого звонили незнакомцы, зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе.

–Правоохранители убедительно просят жителей Бийска соблюдать простые правила безопасности. Совершая сделку с помощью интернет-сайтов, убедитесь в надежности торгового партнера. Ни в коем случае не выполняйте инструкции незнакомцев, связанные с вашими банковскими картами или денежными переводами, – призывают в ведомстве.

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