Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 21 августа 2020 года составило 9 502 Фото: Олег УКЛАДОВ

Общее число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 21 августа 2020 года составляет 9 502. За прошедшие сутки выздоровело - 146 пациентов.

- Лечение на сегодня проходят 1 244 человек, из них в госпиталях находятся 735, - отметили в региональном оперштабе.

За сутки зарегистрировано 74 новых случая заболевания ковидом. Больше всего, традиционно, в Барнауле – 45. В Новоалтайске - 5, в Рубцовске - 4, в остальных территориях - по 1-3 человека.

Как сообщалось ранее, за сутки было зарегистрировано четыре смерти среди зараженных, от коронавирусной инфекции - одна. Остальные умерли по другим причинам.

Всего на сегодня в крае зарегистрировано 11 042 инфицированных ковидом, в их числе 949 детей. Тяжелобольных – 111, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 30 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае оштрафовали бар, закативший вечеринку во время пандемии

В начале июля в селе Ая «иксы» закатили небывалую вечеринку. По примерным подсчетам очевидцев, там собралось около 3000 человек (подробнее)