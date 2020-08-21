Пропавшего 36-летнего барнаульца нашли мертвым

Ориентировка на Дмитрия Хорохордина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Найдено тело пропавшего жителя Барнаула Дмитрия Хорохордина. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

"Найден, погиб. Отряд приносит соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном 20 августа.

36-летний мужчина исчез 15 августа. В ориентировке сообщались его приметы: среднее телосложение, рост 165 см, короткие тёмно-русые с сединой волосы, карие глаза.

В день исчезновения он был одет в синие штаны и футболку, чёрные кроссовки. С собой была чёрная сумка.

Подробности гибели не известны.

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