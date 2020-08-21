20-летний барнаулец похитил выручку рейсового автобуса

Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон. Фото: Олег УКЛАДОВ

«Налей и выпей», - шептал теплый летний вечерок в уши 20-летнему барнаульцу, который уже к тому времени был навеселе. Но денег не было. Поэтому, когда он увидел стоящий рейсовый автобус, то в хмельном мозгу мелькнула мысль, что там могут быть деньги.

- Он открыл входную дверь и прошел в салон автобуса, откуда похитил разменные деньги монетами 1, 2, 5, 10 рублей на общую сумму 4 150 рублей, - рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Юлия Чиндяскина.

Путь к успеху оказался тупиковым. Парень попал на камеры, и его быстро вычислили. В отношении него возбудили уголовное дело о краже (158 УК РФ).

- В связи с тем, что подсудимый ранее к уголовной ответственности не привлекался, ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме, уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон, - говорит помощник прокурора.