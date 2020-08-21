Россельхозбанк увеличил финансирование сезонных работ на Алтае более чем в полтора раза

Финансовая поддержка Россельхозбанка способствовала успешному проведению посевной в двух Алтаях. К 15 августа кредитование сезонных работ Банком в регионах превысило 3 млрд рублей, что на 65% больше показателей 2019 года. Заемными средствами Россельхозбанка воспользовались 132 агрохозяйства.

В настоящее время в крае активно ведется уборочная компания и подготовка к осенней посевной. Глава крестьянского хозяйства Анатолий Иванов получает кредиты по льготной ставке в Россельхозбанке уже четвертый год подряд.

"В этом году мы вновь получили кредит по льготной ставке, предприятию удалось обновить парк техники, приобрести удобрения, провести вовремя посевную и активно начать уборочную. Благодаря такому жаркому лету, мы уже убрали озимую пшеницу, овес, яровую пшеницу, 80% рапса, на очереди гречиха, лен и подсолнечник. Надеемся, что урожай и в этом году будет достойным", - отметил Анатолий Иванов.

"Россельхозбанка является одной из ключевых финансовых структур, благодаря которой реализуется механизм льготного финансирования АПК. Благодаря такой поддержке со стороны государства и Банка, сельхозтоваропроизводители региона своевременно и полномасштабно могут подготовить всю необходимую материально-техническую базу для успешного проведения посевной и уборочной кампаний. В текущем году, несмотря на сложные условия из-за коронавирусной инфекции, мы справились с задачей финансирования посевной, и сейчас продолжаем активно кредитовать уборочную", - отметил заместитель директора филиала Татьяна Руденко.

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