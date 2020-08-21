Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 21 августа 2020 года составило 112 Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 21 августа 2020 года составляет 112 человек.

- Всего с начала пандемии скончались 296 человек, зараженных ковидом. Однако у 180 были иные причины смерти. Несколько случаев еще на экспертизе, - пояснили в оперштабе. - За минувшие сутки умерли четверо инфицированных, и только один человек непосредственно от коронавируса.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в регионе выявлено 74 новых инфицированных.

- В Барнауле – 45 новых случаев, в Новоалтайске - пять, в Рубцовске - четыре, в Локтевском, Михайловском, Первомайском районах – по три заболевших, в Заринске – два, в остальных территориях по одному, - рассказали в оперативном штабе.

Выздоровело за сутки 146 человек, а всего с начала пандемии 9 502. Инфицированных осталось 11 042 человека.

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