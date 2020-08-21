Самым «богатым» ректором на Алтае стала руководитель педуниверситета

Стали известны доходы алтайских ректоров Фото: Олег УКЛАДОВ

Ректоры алтайских вузов отчитались о доходах за 2019 год. Сведения опубликованы на сайтах учебных заведений и профильных министерств.

Как пишет Банкфакс, самым «богатым» ректором стала руководитель Алтайского педуниверситета Ирина Лазаренко. Она задекларировала 3 587 636 рублей (то есть 299 тысяч рублей ежемесячно). За 2018 год ее доход составлял 3,2 млн рублей. Из имущества у Лазаренко имеются две квартиры площадью 37,4 и 80,2 квадратов (в последней ректору принадлежат 3/8 доли), а также автомобиль Nissan Qashqai.

Ректор Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров в 2019 году заработал около 3,4 млн рублей. А доход ректора института культуры Галины Буевич составил 3 084 260 руб. Руководитель Алтайского техуниверситета Андрей Марков отчитался о годовом доходе в 2,6 млн рублей. Почти столько же за год заработал ректор аграрного университета Николай Колпаков - 2,5 млн рублей.

Самый же скромный заработок задекларировала и.о. ректора медуниверситета Ирина Шереметьева - 1 146 415 рублей.

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