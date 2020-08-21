Стрельба в Барнауле: мужчину ранили из травматического пистолета

Все участники конфликта были доставлены в полицию, проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле во время конфликта выстрелили в живот 25-летнему мужчине из травматического пистолета «Оса». Сейчас полиция выясняет подробности происшествия.

Как рассказали в ГУ МВД по краю, конфликт произошел 20 августа около девяти часов вечера у дома № 8 по улице Шукшина. Сошлись четверо на одного - компания молодых людей и 29-летний мужчина.

- В итоге этот мужчина выстрелил из травматического пистолета и попал в живот 25-летнему молодому человеку из компании, - сообщили в полиции.

Пострадавшего отвезли в городскую больницу № 8. Так как рана была не проникающей, госпитализация молодому человеку не потребовалась.

- Все участники конфликта были доставлены в отдел. Правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия, - сообщили в ГУ МВД.

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