Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 августа 2020 года составило 11 042

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 августа 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперштаб назвал число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 августа 2020 года. В целом с начала пандемии вирус подхватили 11 042 человека. За минувшие же сутки выявлено 74 новых инфицированных.

- При этом за сутки зарегистрировано четыре смертельных случая среди зараженных, непосредственно от коронавирусной инфекции - один. Выздоровело 146 пациентов, - рассказали в оперштабе.

Всего в крае выписаны после выздоровления 9 502 человека, еще проходят лечение 1 244 человек (в госпиталях - 735 пациентов, амбулаторно - 509).

Всего из числа зараженных скончались 296 человек, в том числе от коронавирусной инфекции 112; по иным причинам – 180 человек. На экспертизе находятся четыре случая (пока точно не известно, от чего именно умерли эти люди).

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