Штормовое предупреждение продлили на Алтае из-за высокой пожароопасности

На Алтае высока вероятность лесных и степных пожаров. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

22-24 августа в регионе местами сохранится 4-й класс горимости, в Краснощёковском и Змеиногорском районах - 5-й класс горимости (это чрезвычайная пожароопасность). В связи с этим высока вероятность лесных и степных пожаров, перехода огня на населенные пункты.

- Если вы увидели начинающийся пожар, постарайтесь затушить его сами (например, тлеющую лесную подстилку у брошенного костра или небольшой травяной пал). Иногда достаточно затоптать пламя, и убедиться, что тления нет, иначе огонь может появиться вновь, - поясняют алтайские спасатели.

Если же пожар сильный, как можно быстрее позвоните по тел. 101

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - (3852) 65-82-19.

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