В Минобразования рассказали, будут ли на Алтае проводить линейки 1 сентября

Линейка 1 сентября в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские школы рассматривают варианты проведения линеек 1 сентября.

- Конечно, сейчас каждая школа готовится к праздничным мероприятиям. Рассматриваются разные варианты. Ответить на вопрос: это будет онлайн или офлайн – мы сможем только позже, - говорит замминистра образования края Лариса Терновая.

Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Не исключено, что в Алтайском крае введут третий этап снятия ковидных ограничений, и тогда праздник проведут традиционно. Но возможно торжество пройдет отдельно для некоторых классов или параллелей.

- Как минимум, первоклассники придут на линейки, ведь это важное событие в их жизни, - сказал министр образования региона Максим Костенко.

Не исключено, что на линейки смогут прийти также выпускники 9 и 11-х классов.

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