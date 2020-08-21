В Барнауле собирают средства на строительство нового скалодрома и снаряжение для спортсменов

Скалодром до и после пожара. Фото: предоставлено Еленой Гребенниковой

Алтайская краевая федерация альпинизма объявила сбор средств на снаряжение для спортсменов и строительство нового скалодрома для ледолазания в Барнауле. Напомним, скалодром в парке «Изумрудный» полностью сгорел в пожаре августа. Также пострадали экипировка и спортивный инвентарь ледолазов.

В Барнауле нет аналогичных объектов именно для ледолазания. Накануне нового сезона спортсмены остались без тренировочного полигона.

- Мы будем рады любой вашей помощи. Также можно помочь снаряжением. Ущерб от пожара исчисляется сотнями тысяч рублей, сгорело все общественное снаряжение и всё личное у спортсменов, скалодром полностью уничтожен, – сообщают представители федерации.

Организаторы обращают внимание на то, что это единственный официальный сбор на восстановление скалодрома. Он оформлен на имя Елены Гребенниковой, которое отображается по ссылке.

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