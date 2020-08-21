Прогноз погоды на выходные 22 и 23 августа в Барнауле: дожди и грозы

Погода в Барнауле 22 и 23 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Барнауле в выходные дни 22 и 23 августа будет дождливой. Об этом сообщает Алтайский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 22 августа, температура составит +21,+23 градусов. В начале дня кратковременный дождь и гроза. Ветер ожидается юго-западный, 6-11 метров в секунду.

В воскресенье, 23 августа, погода в Барнауле существенно не изменится. Температура чуть понизится до +20,+22 градусов, ветер немного усилится до 7-12 метров в секунду. Также ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В пятницу, 21 августа, картина будет точно такой же, как и в предстоящие в выходные: +21,+23, дождь, возможна гроза, ветер 6-11 м/с.

Отметим, что в целом по Алтаю также ожидается пасмурная и дождливая погода. Однако 21 августа еще сохраняется штормовое предупреждение по поводу высокой пожароопасности. 4-й класс горимости отмечается в Баевском районе, 5-й класс (это чрезвычайная пожароопасность) - в Краснощековском и Змеиногорском.

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