В Барнауле горел производственный цех

Площадь пожара составила около 50 квадратных метров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле поздним вечером 20 августа горел производственный цех на улице 9-й Заводской.

Сообщение о ЧП поступило в 22:56. Когда прибыли пожарные, из помещения валил густой дым. Спасатели установили, что очаг возгорания находился в бытовом помещении цеха.

Сотрудникам МЧС удалось предотвратить распространение огня. На ликвидацию возгорания понадобилось около 10 минут. Людей на тот момент в здании не было, поэтому пострадавших нет.

- Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Его причины устанавливаются, - сказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Напомним, ранее в Барнауле произошел пожар в многоэтажном доме на ул. Попова. При этом эвакуировали около 80 человек.

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