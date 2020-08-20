В Барнауле продают квартиру, похожую на пещеру

Стены и потолок обшиты камнем. Фото: "Авито"

В Барнауле выставили на продажу квартиру, похожую на пещеру. Дело в том, что стены и потолок в ней обшиты камнем.

Как пишет «Алтайский портал недвижимости», квартира состоит из двух комнат. Расположена она в 16-этажном элитном доме из кирпича в центре города, на улице Молодежная. За счет отделки камнем стены не пропускают лишний шум. Также в гостиной зоне есть небольшое окно, которое пропускает совсем немного солнечного света.

Площадь квартиры – всего 90 квадратных метров. Состоит жилище из просторной прихожей, кухни-гостиной, спальни, ванной с гидромассажем, душевой и сауной. Санузел отделан керамической плиткой, а парилка - деревом.

В квартире произведен качественный ремонт по собственному дизайн-проекту. Также в ней установлена система тёплых полов и климатконтроль. За все это хозяин просит 7 млн 250 тысяч рублей, но рассматривает торг.