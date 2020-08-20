В алтайском Чарыше создают комфортные условия для туристов

В этом году турпоток увеличился на 20% Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае начали развивать Чарышский район. Сейчас там не такая развитая инфраструктура, как в Горном Алтае, однако уже сейчас предприниматели, заручившись краевой поддержкой, начали создавать для туристов комфортные условия.

Руководитель одного из комплексов Лариса Пастухова рассказала, что строительство базы велось за деньги краевой госпрограммы в сфере туризма.

- Проведен свет в дома, установлены холодильники, электрочайники. Это позволило облегчить обслуживание объектов и повысить комфорт для гостей. Это, безусловно, повысит качество туристических услуг в Чарышском районе и позволит более активно развивать сельский туризм, который является для нашего муниципалитета приоритетным направлением, - отметила женщина.

С начала этого сезона турпоток увеличился на 20%. Приезжают в Чарыш не только жители края, но и гости из других городов России.

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