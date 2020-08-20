Алтайский следком проводит проверки после нескольких ЧП с детьми

Несколько ЧП с детьми произошло накануне Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайское управление следкома организовало доследственные проверки после нескольких ЧП в регионе, о которых рассказали местные СМИ. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

О двух происшествиях ранее сообщала «Комсомолка». Вчера, 19 августа, в Камне-на-Оби троим подросткам диагностировали алкогольное отравление. Детей нашли прохожие взрослые, которые вызвали скорую помощь. Один из мальчиков в это время и вовсе потерял сознание.

А в Бийске водитель автобуса высадил из автобуса 12-летнюю девочку и ее двухленюю племянницу за то, что ребенок пролил на сиденье транспорта сок. Дети были вынуждены идти до дома пешком.

В Барнауле малолетний ребенок чуть не упал с балкона шестого этажа. Его спас мужчина, спустившийся с квартиры на два этажа выще.

Кроме того, в интернете появилось видео, на котором женщина бьет несовершеннолетнюю девочку.

- По словам автора видеоролика, жительница города Барнаула является матерью ребенка. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям женщины на предмет надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, - отметили в управлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае спасли школьника, повисшего на балконе 6 этажа

На операцию по спасению ушло 15 минут (подробнее)