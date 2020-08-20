Уголовное дело экс-директора «Барнаулкапстроя» передали в суд

Мужчина в ходе предварительного следствия признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начнут судить бывшего гендиректора АО СЗ «Барнаулкапстрой» Александра Канакова. Ранее его задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, с июля по сентябрь прошлого года обвиняемый вступил в сговор с замглавы администрации Барнаула и получил от директора местной строительной компании часть взятки - 3,6 млн рублей. Оговоренная сумма взятки составляла всего 15 млн рублей. За это должностные лица должны были беспрепятственно принять работы по строительству многоквартирного дома. Однако преступление вскрыли сотрудники краевого управления ФСБ.

Мужчина в ходе предварительного следствия признал свою вину. На его имущество (более 13 млн рублей) наложен арест. Уголовное дело директора уже направили в суд, а в отношении его подельника, бывшего замглавы мэрии, пока идет расследование.

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