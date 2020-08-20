На улице Попова в Барнауле временно изменят схему движения транспорта

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к данным ограничениям Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на улице Попова изменят схему движения транспорта из-за работ по переустройству трамвайных путей на пересечении улицы Власихинская и Попова. Ремонт проводят по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишут в мэрии краевой столицы.

Как сообщил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Валерий Ведяшкин, на объекте запланировал капремонт трамвайного переезда.

- В связи с этим будет запрещен сквозной проезд по улице Власихинская в районе перекрестка. Движение будет осуществляться по улице Попова со стороны движения Трактовой до переезда в сторону Балтийской по встречному направлению. В ближайшее время будут установлены знаки и нанесена дорожная разметка. Данное ограничение будет действовать до 2 сентября, - отметил чиновник.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к данным ограничениям.

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