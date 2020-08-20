Каждый второй житель Барнаула забирает посылки с помощью простой электронной подписи

В Барнауле 85% всех врученных почтовых отправлений составляют посылки, выданные с помощью простой электронной подписи. Для получений таких отправлений в отделениях Почты России от клиента не требуется заполнение бумажных извещений.

При получении в отделении заказного письма или посылки получателю достаточно назвать свою фамилию или номер отправления, а также номер телефона, указанный при регистрации. На этот номер придет СМС с кодом, который необходимо назвать оператору. Отследить письмо или посылку можно на сайте или в мобильном приложении. После статуса «прибыло в место вручения» можно идти в отделение за отправлением, не дожидаясь бумажного извещения. Процесс выдачи отправлений занимает не более 30 секунд.

В почтовых отделениях Алтайского края с помощью простой электронной подписи (ПЭП) выдают около 60 тысяч почтовых отправлений каждую неделю. Больше половины из них приходится на Барнаул. За первые шесть месяцев 2020 года выдали 700 тысяч почтовых отправлений с использованием этого сервиса. В целом, сегодня уже 85 % всех врученных почтовых отправлений составляют посылки, выданные с помощью электронной подписи.

Наиболее активно пользуются данной услугой клиенты Барнаульского, Благовещенского и Кулундинского почтамтов.

Оформить ПЭП можно бесплатно на официальном сайте Почты России или в почтовом отделении. Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то для получения простой электронной подписи ему необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте Почты России и нажать кнопку «Получить через Госуслуги», после чего понадобится проверить или дозаполнить данные и принять пользовательское соглашение.