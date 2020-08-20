Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 20 августа 2020 года составило 292

За сутки умерли пять человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 20 августа 2020 года увеличилось еще на пять. В настоящее время специалисты подтвердили 292 летальных исхода пациентов, у которых был выявлен ковид.

Как сообщает оперштаб региона, за сутки умерли пять человек, однако причиной смерти стала не сама инфекция, а другие заболевания. Всего с начала пандемии скончалось 292 человека: 11 – от инфекции, 177 – по иным причинам. Еще четыре случая сейчас расследуют эксперты.

Всего в крае выявлено почти 11 тысяч зараженных, 9356 из них уже выздоровели. На лечении сейчас находятся 1 320 пациентов: в ковидных госпиталях - 768, амбулаторно, на дому – 552. Кроме того, состояние 111 больных медики оценивают как тяжелое, 30 из них находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Предписанный режим самоизоляции сейчас соблюдают 2883 человека. На наличие инфекции обследовали уже 357164 человек.