Виновница ДТП, в котором погибли два алтайских мальчика, отправилась за решетку

Суд приговорил её к 9 годам лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили виновницу ДТП, в котором погибли два несовершеннолетних мальчика. Женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде лишения свободы.

По информации регионального управления следкома, 18 мая этого года на участке дороги в Быстроистокском районе 26-летняя женщина, управляя отечественным авто в нетрезвом виде, столкнулась с мотоциклом марки «Урал». В коляске мотоцикла сидели два родных брата 10 и 11 лет, мальчики получили серьезные травмы, от которых скончались. Управлял транспортом 17-летний водитель, ему диагностировали перелом ноги.

- Следователи СК установили, что женщина не имела прав и управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а на транспортное средство и вовсе не имела документов. Кроме того, на заднем сидении машины находились ее родные дети, - отметили в следкоме.

Женщина признала свою вину. Известно, что она вместе со своих сожителем сама воспитывает четырех детей. Суд приговорил её к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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