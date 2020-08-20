Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 20 августа 2020 года составило 9356

Лечение продолжают 1 320 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 20 августа 2020 года превысило 9,3 тысячи человек. По последним данным краевого оперштаба, за сутки выздоровели 117 пациентов. Всего от инфекции вылечились 9356 человек.

В настоящее время в регионе подтверждено 10 968 случаев заражения ковидом, большая часть из них уже выздоровели. Лечение продолжают 1 320 человек: в госпиталях - 768, амбулаторно, на дому - 552.

Их общего числа заболевших 947 – дети до 17 лет включительно. Специалисты установили, что 173 случая – завозные, 5505 – по контакту с ранее заболевшими лицами, 2841 – с внебольничной пневмонией, 3464 – с ОРВИ, 4663 – бессимптомное течение. В тяжелом состоянии сейчас находятся 111, 30 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Под наблюдением медиков и на самоизоляции находятся 2883 человек. За сутки на коронавирус обследовали 3800 человек.

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