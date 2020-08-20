Трое детей в Камне-на-Оби попали в реанимацию после алкогольного отравления

Накануне трое несовершеннолетних детей отравились пивом

Очередной вопиющий случай с участием детей произошел в Камне-на-Оби. Накануне трое несовершеннолетних детей отравились пивом.

О ЧП рассказали читатели «Каменских известий». 19 августа неравнодушные взрослые увидели троих детей, лежавших на земле у пересечения улиц Каменская и Пушкина. Девочка 14 лет сидела, а рядом были мальчики 12 и 11 лет, один из них потерял сознание. Тогда детям вызвали «скорую помощь».

По сообщению очевидцев, какое-то время дети провели в реанимации, после чего их перевели в обычные палаты. Ребята рассказали правоохранителям, что приехали в Камень-на-Оби в гости, пиво им купил прохожий, которого они попросили. Всего дети выпили 4 литра пива, после чего им стало плохо. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Издание уточнило, что дети не состоят на учете, а вот на их родителей составили административные протоколы за недосмотр.

Напомним, ранее Камень-на-Оби «прославился» бандой подростков, которые избили своего ровесника. Уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева рассказала, что все дети, участвующие в избиении, в той или иной мере понесли наказание.

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