Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 августа 2020 года составило 10968

9356 человек из общего числа инфицированных уже выздоровели Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 августа 2020 года вплотную приблизилось к 11 тысячам. За сутки в регионе выявили еще 81 случай инфицирования ковидом, всего с начала пандемии подтверждено 10968 зараженных.

В Барнауле выявили 41 случай заражения, 10 – в Новоалтайске, 6 - в Рубцовске, 5 – в Первомайском районе, 4 – в Бийске, в Заринске и Троицком районе – по три, в Славгороде, Яровом, Угловском районе – по два, в Егорьевском, Кулундинском, Рубцовском районах – по одному.

Как сообщили в региональном оперштабе, 9356 человек из общего числа инфицированных уже выздоровели (плюс 117 за сутки). В настоящее время лечение продолжают 1 320 человек: 768 – в госпиталях, 552 – на дому.

На самоизоляции сейчас находятся 2883 человека, обследовано на наличие коронавирусной инфекции в крае более 357 тысяч человек, в том числе 3800 - за прошедшие сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 20 августа 2020: выздоровевших более 9300 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 20 августа 2020 года (подробнее)