Барнаулец за неделю отдал мошенникам более 3 млн рублей

Общий ущерб составил более 3,2 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

История стара как мир: еще один житель Барнаула стал жертвой мошенников. На этот раз мужчина перевел им более 3 млн рублей, для этого ему понадобилось даже влезть в кредит.

Как сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, в начале августа мужчине 1963 года рождения поступил звонок от неизвестной девушки. Она представилась сотрудницей банка и рассказала, что с ее банковского счета пытаются снять деньги. Чтобы не допустить дальнейшего снятия средств ему необходимо поехать в банк и снять деньги со счета, на котором у него было более 850 тысяч рублей. Мужчина так и сделал.

Большую часть снятых денег барнаулец по указанию девушки перевел на счет ранее неизвестному ему мужчины. Однако и тут мошенникам было мало: девушка рассказала, что на имя мужчины оформили кредиты, и чтобы их закрыть, нужно закончить начатое, получить деньги и перевести на счет доверенного лица. Мужчина взял займ на сумму более 2 млн рублей и вновь перевел их мошенникам.

Общий ущерб составил более 3,2 млн рублей. Когда мужчина понял, что это преступники, то обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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