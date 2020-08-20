Дожди и грозы задержатся на Алтае как минимум трое суток

В Алтайском крае в ближайшие трое суток сохранится дождливая и ветреная погода Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае в ближайшие трое суток сохранится дождливая и ветреная погода. По прогнозу краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидаются грозы.

С 20 по 22 августа в крае возможны кратковременные дожди, грозы, а в предгорьях может пойти и град. По утрам жители некоторых территорий смог наблюдать туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +14 градусов, днем воздух будет прогреваться до +22 или даже +27 градусов. Ветер южного и юго-западного направлений, завтра и послезавтра возможны порывы до 17-20 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, на время ветреной погоды сохраняется высокий уровень пожароопасности. В Угловском, Рубцовском, Алейском, Змеиногорском и Краснощековском районах уровень подняли до чрезвычайного класса горимости.