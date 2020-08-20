Стало известно, кто из барнаульских депутатов заработал больше всех в 2019 году

Наибольший доход задекларировал единоросс Александр Тайчер Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульская городская Дума отчиталась о доходах своих депутатов за 2019 год. Наибольший доход задекларировал единоросс Александр Тайчер – 149,5 млн рублей.

Как пишет «Банкфакс», второе и третье место в рейтинге по доходам также представители «Единой России» Евгений Барсуков и Александр Локтев, а самый низкий доход указал глава фракции коммунистов Иван Карпов - 35,5 тысяч рублей за год.

Председатель Думы Галина Буевич в прошлом году заработала чуть больше трех млн рублей, ее муж - 586,6 тысяч рублей. Заместитель председателя Сергей Струченко в декларации указал 1,3 млн рублей, а его супруга заработала 89,8 тысяч рублей.

Глава комитета по городскому хозяйству Александр Гросс задекларировал за прошлый год 7,5 млн рублей, председатель комитета по экономполитике и собственности Александр Касплер - 1,4 млн рублей, руководитель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев - 1,5 млн рублей. Чуть меньше указала в декларации председатель комитета по социальной политике Марина Понкрашева - 987,3 тысяч рублей. Наконец, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов заработал в прошлом году 19,9 млн рублей.

Глава фракции ЛДПР Алексей Скосырский внес в декларацию доходы на сумму 3,5 млн рублей, а представитель ЕР Вячеслав Перерядов – 5,4 млн рублей.

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